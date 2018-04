Trump stuurt militairen naar grens met Mexico

De president van de Verenigde Staten heeft 'de inzet van de Nationale Garde aan de zuidwestelijke grens bevolen om de grenswachters te helpen', zei Kirstjen Nielsen, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid.

'We hopen dat deze ontplooiing onmiddellijk van start gaat', voegde ze eraan toe. Het is nog niet bekend hoeveel soldaten er precies naar de grens zullen worden gestuurd.

President Donald Trump zei dinsdag al in een toespraak dat hij troepen wil laten patrouilleren langs de Mexicaanse grens zolang zijn fameuze muur er niet staat.

Hij verwees naar een groep van een duizendtal migranten uit Honduras en Guatemala, die momenteel via Mexico op weg zouden zijn naar de VS. 'Als die groep onze grens bereikt, dan zijn onze wetten zo zwak en zielig, dat het lijkt alsof we geen grens hebben', zei hij.

Eerder op woensdag riep Trump het Congres op om strengere immigratiewetten door te voeren. In een tweet zei hij dat hij zelf ook streng zou optreden.

Our Border Laws are very weak while those of Mexico & Canada are very strong. Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way - they want people to pour into our country unchecked....CRIME! We will be taking strong action today.