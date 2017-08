Trump stuurt McCourt als ambassadrice naar Frankrijk, in plaats van België

Het voorstel om Jamie McCourt tot ambassadrice in Parijs te benoemen is woensdag (lokale tijd) gestuurd naar de Senaat, die wel nog zijn goedkeuring moet geven voor de aanstelling van de ambassadrice.

De mededeling van het Witte Huis vermeldt meteen dat de Senaat zich niet meer hoeft uit te spreken over de benoeming van McCourt als ambassadrice in België. Die voordracht, die op 26 juni naar de Senaat was gestuurd, wordt weer ingetrokken.

Waarom de voorziene ambassadrice voor ons land uiteindelijk naar Frankrijk wordt gestuurd, is niet duidelijk.

De 63-jarige Jamie McCourt is een zakenvrouw en advocate. Ze stond in het verleden aan het hoofd van het baseballteam Los Angeles Dodgers. Ze heeft geen ervaring als diplomate. McCourt heeft Trump gesteund tijdens diens verkiezingscampagne in 2016.