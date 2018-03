Trump straft China voor vijftig miljard dollar

De Amerikaanse president Donald Trump neemt ter waarde van zowat vijftig miljard dollar strafmaatregelen tegen economische rivaal China en heeft daaromtrent donderdag een decreet ondertekend, zo heeft het Witte Huis donderdag bekendgemaakt.

Met name voert Trump heffingen in op de invoer van Chinese producten. Zijn handelsgezant Robert Lighthizer moet binnen de vijftien dagen een lijst van producten en taksen voorstellen. De ongeveer vijftig miljard dollar moet een 'compensatie zijn voor de winsten die de Chinezen behalen via oneerlijke handelspraktijken'.

Zelf gewaagde Trump van heffingen en andere maatregelen 'die tot zestig miljard dollar kunnen oplopen'. Het Amerikaanse staatshoofd voegde er niettemin aan toe dat China een 'bevriend land' is en dat hij een 'immens respect heeft voor president Li Xinping'.

Beiden hebben een excellente persoonlijke relatie, zei Trump. Hij voegde eraan toe met Peking in onderhandeling te zijn en dat door de maatregelen het handelsdeficiet snel tot 100 miljard dollar zal slinken. De tijden zijn voorbij dat China ten koste van de VS economisch handelt, aldus Trump.

Minister van Financiën Steven Mnuchin moet binnen de zestig dagen nieuwe beperkingen op investeringen van Chinese bedrijven voorstellen om technologieën veilig te stellen die de VS als strategisch beschouwen, zei economisch adviseur op het Witte Huis Everett Eissenstat.