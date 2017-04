Trump: 'Sterk Europa is zeer belangrijk voor de VS'

President Donald Trump verklaarde tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Italiaanse premier Paolo Gentiloni ook dat hij gebalanceerd handelspartnerschap wil met Italië.

'Ja, een sterk Europa is zeer, zeer belangrijk voor mij als president van de Verenigde Staten', aldus Trump. 'En volgens mij is dat ook zeer belangrijk voor de VS. We willen dit. We zullen Europa helpen om sterk te worden.'

Trump feliciteerde de Europese Unie begin deze maand nog voor het 'zeer goede werk om zich te verenigen' na de schok van de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten. Dat is in schril contrast met zijn uitspraken van januari, toen hij stelde dat er nog landen het voorbeeld van Londen zullen volgen en de EU zullen verlaten.

De Amerikaanse president trekt eind mei voor het eerst naar Europa, om in Brussel de NAVO-top bij te wonen. Op 26 en 27 is hij eveneens aanwezig op de G7-top in Taormina, op Sicilië. Trump stelde donderdag in het kader van dat bezoek trouwens dat hij er erg naar uitkijkt om de paus te ontmoeten.

Trump stelde ook nog dat hij samen met Italië op zoek is naar een 'gebalanceerde en wederzijds' handelspartnerschap. Trump, die zeer kritisch is over handelsongelijkheden tussen de VS en veel landen, zei dat hij houdt van het woord 'wederzijds.' 'Want we hebben niet veel wederzijdse partnerschappen rond handel, ik zeg het jullie, maar dat zullen we zeer binnenkort wel hebben.'

De VS en Italië voerden voor 62 miljard dollar handel vorig jaar. Het handelstekort van Italië tegenover de VS bedraagt 28 miljard dollar.