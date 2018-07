Trump stelt Macron gerust: 'geen breuk' tussen de Verenigde Staten en Europa

Er is 'geen breuk' met Europa, zo heeft Trump verzekerd volgens een mededeling van het Elysée.

In de marge van de NAVO-top in Brussel hebben de Amerikaanse en de Franse president een veertigtal minuten samengezeten. Trump heeft daarbij 'eerder positieve en constructieve boodschappen over Europa' verspreid, zo meldt het Franse presidentschap.

Voor de start van de NAVO-top had Trump nog uitgehaald naar de voornamelijk Europese NAVO-landen die hun financiële engagementen niet nakomen. Er werd dan ook gevreesd dat de aanvallen van Trump zouden leiden tot een gespannen sfeer op de top.

Maar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president en Macron vond plaats in een 'vertrouwelijke, vriendschappelijke en ontspannen sfeer', zo klinkt het. Volgens het Elysée bespraken de twee leiders onder meer de situatie en Iran en Syrië, en vond er ook een 'openhartig gesprek over handel' plaats.

Bij het begin van de ontmoeting had Trump aan de pers verklaard dat hij een 'geweldige verstandhouding' heeft met Macron, die als president 'fantastisch werk verricht'.