Trump stelt fundamenten van NAVO nog maar eens in vraag

In een interview met Fox News-presentator Tucker Carlson wees Donald Trump op het risico dat een Derde Wereldoorlog kan ontstaan, enkel en alleen omdat een kleine bondgenoot zoals Montenegro aangevallen wordt. Hij zei zich al afgevraagd te hebben waarom Amerikaanse soldaten naar zo'n klein land zouden gestuurd moeten worden. 'Montenegro is ene klein land met sterke mensen. Ze zijn heel agressief, ze kunnen heel agressief worden.'

De Republikeinse senator John McCain nam de eigen president onder de vuur na de uitzending van het interview. Hij was maandag ook een van de eersten die zware kritiek uitte op de gezamenlijke persconferentie die Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin maandag in Helsinki hielden. 'De mensen in Montenegro hebben moedig druk vanuit Poetins Rusland weerstaan en democratie omhelsd', tweette McCain. 'Door Montenegro aan te vallen en onze verplichtingen aan de NAVO in vraag te stellen, speelt de president enkel in de kaart van Poetin.'

The people of #Montenegro boldly withstood pressure from #Putin’s Russia to embrace democracy. The Senate voted 97-2 supporting its accession to #NATO. By attacking Montenegro & questioning our obligations under NATO, the President is playing right into Putin’s hands. — John McCain (@SenJohnMcCain) July 18, 2018

Trump noemde Montenegro als voorbeeld, omdat Carlson hem vroeg waarom 'zijn zoon naar Montenegro zou moeten gaan om hen te verdedigen'.

In latere tweets wees McCain erop dat Poetin er in 2016 bijna in slaagde een staatsgreep te plegen tegen de democratisch verkozen regering van Montenegro en een moordpoging pleegde op de eerste minister, bedoeld om de toetreding tot de NAVO te verhinderen.

The people of #Montenegro boldly withstood pressure from #Putin’s Russia to embrace democracy. The Senate voted 97-2 supporting its accession to #NATO. By attacking Montenegro & questioning our obligations under NATO, the President is playing right into Putin’s hands. — John McCain (@SenJohnMcCain) July 18, 2018

Een NAVO-woordvoerder probeerde Trumps uitspraken te minimaliseren. 'President Trump heeft duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten volledig achter de NAVO staan en dat ons bondgenootschap sterk is', zei de woordvoerder in een verwijzing naar eerdere Trump-uitspraken.

In zijn campagne noemde Trump de NAVO al 'ouderwets'. Het was pas na enkele maanden dat Trump zich voor de eerste keer duidelijk uitsprak voor artikel 5.