Trump staat open voor gesprekken tussen VS en Noord-Korea

De Amerikaanse president zei dat tijdens een telefoongesprek met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Moon Jae-in.

'President Trump zei dat hij open staat voor gesprekken tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea op het gepaste ogenblik en onder de juiste omstandigheden', aldus het Witte Huis.

De Zuid-Koreaanse president bracht Trump dan weer op de hoogte van de gesprekken van gisteren tussen Seoel en Pyongyang. Volgens het Witte Huis bedankte Jae-in de Amerikaanse president voor zijn 'invloedrijk leiderschap in het mogelijk maken van de gesprekken'.

Delegaties van Noord- en Zuid-Korea zullen op zaterdag 20 januari bijeenkomen op de hoofdzetel van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in het Zwitserse Lausanne. Daar zullen ze samenzitten met het organisatiecomité en het IOC en knopen doorhakken over de modaliteiten van de Noord-Koreaanse deelname aan de komende Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang (9-25 februari).

Vlag en volkslied

De bijeenkomst wordt voorgezeten door de Duitse IOC-voorzitter Thomas Bach. De beide Korea's vaardigen hun nationale olympische comités, hooggeplaatste regeringsleden en IOC-leden af.

De aankondiging van het IOC komt een dag nadat Noord- en Zuid-Korea voor het eerst sinds 2015 formeel met elkaar gesprekken voerden. Op de ontmoeting beloofde Noord-Korea om atleten en officials te sturen naar de komende Winterspelen.

Op de meeting van 20 januari zal beslist worden hoeveel Noord-Koreanen naar Pyeongchang zullen afzakken, aangezien de registratiedeadlines inmiddels zijn verstreken. Het IOC zal zich ook buigen over protocolkwesties, zoals de vlag en het volkslied.

De voorbije maanden namen de spanningen in de regio toe na kerntesten en raketproeven van Noord-korea. Maar vorige week zette de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de deur op een kier voor betere relaties en verklaarde hij dat Noord-Korea klaar is om deel te nemen aan de Winterspelen.