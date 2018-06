Trump staat niet langer achter gezamenlijke G7-verklaring na uitspraken Trudeau

De Verenigde Staten en de zes andere invloedrijkste industrielanden waren het op de G7-top in het Canadese La Malbaie aanvankelijk eens geworden over een slotverklaring. Canadees premier Justin Trudeau zei aan het einde van de top dat alle landen hun handtekening onder de verklaring hebben gezet. Een passage over klimaatverandering onderschreven de Amerikanen echter niet.

VS-president Donald Trump uitte achteraf op Twitter zijn ontevredenheid over uitspraken van Trudeau. 'Gebaseerd op Justins valse verklaringen tijdens zijn persconferentie en het feit dat Canada massale invoertarieven aanrekent aan onze Amerikaanse boeren, arbeiders en bedrijven, heb ik onze Amerikaanse vertegenwoordigers opgedragen om de Verklaring niet te onderschrijven', zegt Trump, die de Canadese premier Trudeau 'erg oneerlijk en zwak' noemt.

Het Amerikaanse staatshoofd dreigt daarnaast met nieuwe maatregelen. 'We bekijken invoertarieven op auto's die de Amerikaanse markt overspoelen!', luidt het.

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

De Canadese premier had na afloop van de top gezegd dat hij tevergeefs had gehoopt dat Trump door de gesprekken tijdens de G7 van gedachten zou veranderen over de Amerikaanse invoerheffingen. Omdat dat niet was gebeurd, benadrukte Trudeau dat de Canadese tegenmaatregelen vanaf 1 juli van kracht zouden gaan. 'Dat doen we niet graag, maar we gaan het zeker doen, want als Canadezen zijn wij vriendelijk en redelijk, maar laten we niet met ons sollen.'

Akkoord

De gezamenlijke slottekst kwam er ondanks grote onenigheid tussen de Verenigde Staten en de andere leden van de G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk). In de verklaring engageerden de landen zich om onder meer invoerrechten en overheidssubsidies te beperken en 'te blijven strijden tegen het protectionisme'.

Het is de eerste keer in de ruim veertigjarige geschiedenis van het forum van de belangrijkste industrielanden, dat een van de leden zijn steun voor een verklaring intrekt.

'We benadrukken de cruciale rol van een internationaal commercieel systeem gebaseerd op regels en blijven strijden tegen het protectionisme', staat in de verklaring. 'Wij erkennen dat vrije, eerlijke en wederzijds voordelige handel de sleutel is voor groei en werkgelegenheid.' Daarnaast willen de landen van de G7 de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moderniseren en 'om ze zo snel mogelijk eerlijker te maken.'

Ondanks de gezamenlijke boodschap kwamen de handelsspanningen al snel weer naar de oppervlakte. Canadees premier Trudeau en de Franse president Emmanuel Macron gaven tijdens persconferenties aan het slot van de G7 te kennen dat de vergeldingsmaatregelen van Canada en de Europese Unie tegen de Amerikaanse importheffingen vanaf 1 juli van kracht zouden gaan. 'Die illegale tarieven moeten een gelijkwaardig antwoord krijgen', aldus Trudeau.

De VS bleken zaterdag niet bereid om zich aan te sluiten bij de passage waarin de andere landen stellen dat ze klimaatverandering willen tegengaan door verdere samenwerking. Amerikaans president Donald Trump stapte vorig jaar uit het klimaatakkoord van Parijs.

Onenigheid

Dat de leiders van de zeven landen het (grotendeels) eens zijn geworden over een slotverklaring was verrassend, omdat de top overschaduwd werd door onenigheid tussen de Verenigde Staten en de andere leden, over onder meer de invoerheffingen en het lidmaatschap van Rusland. De Amerikanen zagen de Russen, die na de annexatie van de Krim in 2014 uit de G8 werden gezet, graag terugkomen, maar dat voorstel kon op weinig animo van de anderen rekenen.

Daarnaast speelde ook de recente terugtrekking van Trump uit het nucleaire akkoord met Iran. China, Duitsland, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk - die deal in 2015 mee afsloten - proberen de overeenkomst te redden. In hun gezamenlijke verklaring zeggen de G7-landen zaterdag dat ze willen verhinderen dat Iran atoomwapens ontwikkelt, maar hoe dat dan concreet zou moeten worden aangepakt, wordt niet gezegd.

'We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat het Iraanse atoomprogramma vreedzaam blijft, in overeenstemming met de internationale verplichtingen en beloftes om atoomwapens nooit na te streven, te ontwikkelen of te kopen', luidt het.

Ook de denuclearisering van Noord-Korea komt aan bod in het gezamenlijk standpunt. De zeven landen dringen nogmaals aan op de 'volledige, verifieerbare en onomkeerbare' stopzetting van het atoomprogramma van Pyongyang.