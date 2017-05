Trump: 'Speciale aanklager doet ons land pijn'

Een nieuwe dag, een nieuw moment waarop president Donald Trump ingaat tegen een eerder uitgegeven verklaring van het Witte Huis. Woensdag reageerde het Witte Huis vrij neutraal op het bericht dat onderminister voor Justitie Rod Rosenstein voormalig FBI-directeur Robert Mueller had aangesteld als speciale aanklager om onderzoek te doen naar Russische inmenging tijdens de verkiezingen. 'Een grondig onderzoek zal laten zien wat ik steeds gezegd heb, er was geen samenwerking tussen mijn campagne en enige buitenlandse mogendheid. Ik kijk uit naar een spoedige afwikkeling van deze zaak', klonk het.

Fast-forward naar donderdagochtend. In een tweet liet Trump weten dat het onderzoek een heksenjacht was, en bovendien hypocriet omdat de Obama-regering nooit een speciale aanklager had gehad.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2017

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special counsel appointed! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2017

Vervolgens zei hij volgens CNN donderdagmiddag tijdens een lunch met televisiepresentatoren: 'Ik geloof dat het ons land veel pijn doet, omdat het laat zien dat we een vreselijk verdeeld land zijn. En we hebben hele belangrijke dingen te doen op dit moment, of het nou gaat om handelsverdragen of militaire zaken, of nucleair stoppen... .... En ik denk dat dit een zeer verdeeld land laat zien." Ook liet Trump weten dat hij denkt dat de speciale aanklager er gekomen is omdat de Democraten het niet kunnen verkroppen dat ze de presidentsverkiezingen verloren hebben.

De aanstelling van Mueller wordt in Washington door zowel linkse als rechtse politici verwelkomd. Hij staat bekend als een zeer kundig en onafhankelijke onderzoeker. Mueller krijgt veel macht: hij mag alle documenten (ook geheime) opvragen en iedereen (ook de president) oproepen te getuigen.

Dat Trump nu opnieuw ingaat tegen een eerdere persverklaring vanuit het Witte Huis laat volgens commentatoren zien dat hij zeer ontevreden is met hoe zijn presidentschap verloopt. Hij ziet zichzelf als slachtoffer van de media en de establishment. Woensdag zei hij tijdens een toespraak bij de opleiding van kustwachtkadetten: 'Geen politicus is in de hele geschiedenis, en ik weet dit zeker, is erger en oneerlijker behandeld dan ik.'