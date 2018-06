Trump schort 'war games' op, sancties tegen Noord-Korea blijven van kracht

De sancties tegen Noord-Korea blijven voorlopig van kracht. Ze worden pas opgeheven 'wanneer we weten dat de kernwapens niet langer een factor zijn', zei de Amerikaanse president Donald Trump na zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

'Ik kijk er eigenlijk naar uit om ze op te heffen', aldus nog Trump. Hij beklemtoonde dat enkel te zullen doen wanneer hij overtuigd is van de denuclearisering.

De zogenaamde 'war games' met Zuid-Korea wil Trump wel opschorten. Dat zal de Verenigde Staten 'heel wat geld besparen', zei hij.

Trump beklemtoonde dat de Verenigde Staten niets zullen afbouwen, maar zei tegelijk ook dat hij zijn soldaten uit Zuid-Korea wil halen.

De Verenigde Staten voerden regelmatig de oefeningen uit met Zuid-Korea. Nu zijn ze 'provocatief', aldus Trump. De oefeningen worden niet meer uitgevoerd, tenzij de toekomstige onderhandelingen met Noord-Korea niet zoals gepland verlopen. Trump vindt het ongepast om de war games te houden tijdens de onderhandelingen.

De Amerikaanse president zei ook dat de Noord-Koreaanse leider beloofd heeft om een grote testsite voor raketmotoren te vernietigen. Die belofte staat niet in de gezamenlijke verklaring die Kim en Trump na hun gesprekken hebben ondertekend. 'We gingen daarmee akkoord nadat het akkoord was getekend', aldus Trump. 'Er is geen beperking op wat Noord-Korea kan doen, wanneer het kernwapens opgeeft', zei Trump ook nog. (