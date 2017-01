Trump schort opvang van vluchtelingen tijdelijk op

Donald Trump ondertekende twee decreten tijdens een bezoek aan het Pentagon, waar James Mattis de eed aflegde als de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie.

Een eerste decreet dat volgens hem terroristen moet buitenhouden, voorziet in extra screenings voor mensen uit moslimlanden vooraleer ze mogen immigreren naar de VS. "Ik voer een nieuwe doorlichtingsmaatregel in om radicaal-islamitische terroristen uit de Verenigde Staten van Amerika te houden", zei Trump. "We willen hen hier niet. We willen er zeker van zijn dat we de bedreigingen die onze soldaten in het buitenland bestrijden niet ons land binnenlaten. We willen alleen mensen in ons land toelaten die ons ondersteunen en houden van onze bevolking".

Voorrang voor christenen

Er komen meer strikte visumregels voor bewoners uit een aantal landen in het Midden-Oosten. Bewoners van zeven landen kunnen gedurende 90 dagen geen VS-visa krijgen - in afwachting van strengere controles. De landen zijn: Iran, Irak, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië.

Het vluchtelingenprogramma van de VS wordt voor 120 dagen opgeschort. Er worden in die periode geen nieuwe vluchtelingen in de VS toegelaten. Voor Syrische vluchtelingen is de opschorting zonder einddatum ingevoerd.

In een interview dat vrijdag werd afgenomen zei Trump dat christenen voorrang zouden krijgen op andere vluchtelingen, en zeker moslimgroepen in de VS zien de maatregelen als specifiek gericht tegen moslims.

Volgens de meeste specialisten laat de Amerikaanse wet niet toe om christenen te bevoordelen (hoewel dit in het verleden wel is gebeurd). Trump gebruikte eerder de formulering "vluchtelingen afkomstig uit bedreigde religieuze minderheden", die wellicht niet in tegenspraak is met de regels tegen discriminatie.

Folteren

Trump ondertekende ook een decreet over de heropbouw van het Amerikaanse leger, dat "nieuwe vliegtuigen, nieuwe schepen en nieuwe middelen" krijgt. Dat moet er volgens de president voor zorgen dat de "opofferingen van ons leger gesteund worden door de handelingen van onze regering". Eerder vrijdag herhaalde Trump te geloven in de effectiviteit van folteringen. Hij voegde toe dat de VS desondanks niet opnieuw folterpraktijken gaan invoeren, omdat Mattis het niet wil. "Hij heeft openlijk verklaard dat hij niet noodzakelijk gelooft in foltering of waterboarding", zei Trump op de persconferentie in het Witte Huis, na zijn ontmoeting met de Britse premier Theresa May. "Hij is een expert, hij is zeer gerespecteerd, hij is de generaal van de generaal...Dus ik ga op hem vertrouwen."

(Belga/RR)