Trump roept wereldwijd alle politiek benoemde ambassadeurs terug naar VS

Op 20 januari zal Donald Trump de eed afleggen als president van de Verenigde Staten. Op die dag moeten ook alle politiek benoemde ambassadeurs hun functie neergelegd hebben, zo bericht The New York Times.

Op zich is het niet ongewoon dat een nieuwe president die ambassadeurs terugroept: het gaat om diplomaten die hun functie in de eerste plaats te danken hebben aan hun nauwe band met de president. Het is de gewoonte dat een nieuwe president kort na zijn aantreden zelf nieuwe 'politieke' ambassadeurs aanstelt (naast de vast benoemde ambassadeurs, die op post blijven) - maar normaliter gebeurt dat met een overgangsperiode van enkele weken tot maanden, om ervoor te zorgen dat belangrijke diplomatieke posten zoals die in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk niet onbezet blijven of een plotse wissel van de wacht moeten doorstaan.

'Wrok en vergelding'

Van een overgangsperiode is bij Trump evenwel geen sprake. Volgens bronnen bij The New York Times is er geen plaats voor uitzonderingen, bijvoorbeeld om ambassadeurs de kans te geven een tijdelijk visum aan te vragen voor het land waar ze verblijven. Onder meer Denise Bauer, Amerikaans ambassadeur in België, moet tegen 20 januari van de maand haar functie neerleggen terwijl haar dochters hier over enkele maanden afstuderen.

Voormalige diplomaten noemen de maatregel 'uitzonderlijk'. Oud-ambassadeur Robert Pearson wijst erop dat dit Amerikaanse belangen kan schaden, en oud-ambassadeur Derek Shearer merkt een 'element van wrok en vergelding' op.

'Politieke' ambassadeurs zijn meestal grote donoren die benoemd worden vanwege hun nauwe banden met de president, en stappen op als de termijn van hun president erop zit, of kort erna, in tegenstelling tot carrièrediplomaten die doorgaans gewoon op post blijven