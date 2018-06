Trump: 'Robert De Niro heeft een erg laag IQ'

De Niro haalde in het verleden al vaker uit naar de Amerikaanse president. Dat was zondagavond ook het geval tijdens de uitreiking van de Tony Awards, de Amerikaanse theaterprijzen, waar hij op het podium Bruce Spingsteen moest aankondigen.

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om 'Fuck Trump!' te zeggen, waarna hij onder luid applaus zijn vuisten in de lucht stak. Daags nadien verontschuldigde hij zich in Canada 'voor het idiote gedrag van mijn president en aan Justin Trudeau.'

Trump beledigde de Canadese premier na de G7-bijeenkomst in het Canadese La Malbaie, waarbij de Verenigde Saten uiteindelijk de gezamenlijke verklaring niet wilden ondertekenen.

Trump, op de terugweg van zijn historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, gaf op Twitter antwoord op de uithaal. 'Ik heb het bekeken en ik denk echt dat hij versuft is van alle slagen die hij heeft gekregen', klinkt het. De president lijkt daarmee ter verwijzen naar Raging Bull (1980), de succesvolle biografische film over bokser Jake LaMotta, waarin De Niro de hoofdrol vertolkt en waarvoor hij een Oscar won.

'Ik denk dat hij zich niet realiseert dat de economie nooit beter was met de hoogste tewerkstellingsgraad ooit en vele bedrijven die terug naar ons land komen. Word wakker, Punchy!'

...realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!