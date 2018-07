Trump: 'Relatie met May is zeer sterk'

Trump zei dat terwijl hij naast May zat in haar buitenverblijf Chequers. Op vragen over zijn ophefmakende interview in de tabloid The Sun, antwoorde hij niet volgens de Britse media.

Aanval

Daarin had de Amerikaanse president de Britse eerste minister hard aangepakt en kritiek geleverd op haar brexitstrategie. Hij waarschuwde dat een mogelijk handelsakkoord met de Verenigde Staten wellicht zou mislukken als Londen te nauw verbonden zou blijven met de Europese Unie. De brexit-plannen van May omvatten onder meer een vrijhandelszone en een douaneovereenkomst met de EU. Tegelijk loofde Trump haar rivaal Boris Johnson, die eerder deze week opstapte.

May heeft niet gereageerd op het commentaar van Trump, dat volgens Britse media en parlementsleden een schending van het protocol en een belediging voor May was.

Na de publicatie van het interview repte de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, zich om te nuanceren dat Trump May 'zeer graag heeft en respecteert' en dat hij 'nooit iets slechts over haar gezegd heeft'.

Vóór het persmoment in Chequers bezocht Trump samen met May een militaire academie. Ze ontving de Republikein vrijdagmorgen op de Royal Military Academy Sandhurst, ten zuiden van Londen, deelde een woordvoerder van het Witte Huis mee.

Trumpballon

Intussen hebben betogers een zes meter grote opblaasbare, oranje babyversie van Trump opgelaten bij het Britse parlement in het centrum van Londen. Tientallen sympathisanten en journalisten keken toe terwijl de ballon opgeblazen werd onder het toeziende oog van 'babysitters'.

Op hun crowdfundingpagina zeiden de betogers dat ze met de ballon wilden tonen dat Trump een 'grote, boze baby met een fragiel ego' was. 'Hij is ook een racistische demagoog, een gevaar voor vrouwen, immigranten en minderheden, en een dodelijke bedreiging voor de wereldvrede en het voortbestaan van leven op aarde', zeiden ze.

Sommige critici vielen de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, aan omdat hij toelating gaf voor de stunt. Zijn bureau zei dat hij groen licht had gegeven omdat hij 'achter het recht op vreedzaam protest staat en begrijpt dat dit veel verschillende vormen kan aannemen'.