Trump reageert op sancties tegen Rusland: 'Laten we ons met grotere en betere dingen bezighouden'

President-elect Donald Trump gaf eerder herhaaldelijk aan dat hij niet gelooft dat de Russen achter de hacking van de Democratische partij zitten, Dit kan evengoed het werk zijn van een '400 pond wegende man in zijn bed', zei hij ooit.

Dit keer bleef zijn reactie op de sancties van de regering Obama een tijdje uit, en was ze summier: enkele lijnen in een mededeling. Ze was ook relatief bedaagd.

"Het is tijd voor ons land om dit achter zich te laten en zich bezig te houden met grotere en betere dingen". "Move on", was in de originele versie het sleutelbegrip.

"Desalniettemin", gaat de mededeling verder, "zal ik in het belang van ons land en zijn geweldige mensen volgende week een ontmoeting hebben met de leiders van de inlichtingendiensten om een update te krijgen over de situatie". Die leiders van de inlichtingendiensten zullen hem, valt te veronderstellen, op de hoogte stellen van het bewijsmateriaal tegen Rusland.

'Hack Hillary'

De zaak zit moeilijk voor Trump, die tijdens zijn campagne en sinds zijn verkiezing positief over Rusland en president Vladimir Poetin heeft gesproken. Tijdens de campagne riep hij Poetin zelfs op om Hillary Clintons toen nog geheime toespraken voor onder meer beursbank Goldman Sachs te hacken en door te spelen. Hij deed dit later af als een grap.

De hackers hadden in ieder geval zijn tegenstander onder vuur, en hebben hem duidelijk geholpen, door bezwarend materiaal over haar te lekken (en niet over hem, terwijl ze, volgens onbevestigde en door de Republikeinen ontkende berichten in de New York Times ook de computers van de Republikeinse partij hadden gehackt).

Trump kan maar moeilijk toegeven dat hij geholpen is door lui die velen in zijn eigen partij als de aartsvijand beschouwen.

Het is op dit moment niet na te gaan hoe de verkiezingen zouden zijn gelopen als de Democraten niet waren gehackt, of als nog tijdens de verkiezingscampagne bewijsmateriaal op tafel was gelegd voor de Russische intenties om Trump te helpen, maar in enkele staten (New Hampshire, Wisconsin, Michigan) won Trump heel nipt, en er was misschien niet veel nodig om die uitslagen te doen kantelen.

Dit is in elk geval een scenario dat niet in Trumps kraam past, en dat hij herhaaldelijk heeft weggewuifd.