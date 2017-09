Trump raakt het met Democraten eens over verlenging schuldplafond

Ongebruikelijk loofde het Republikeinse staatshoofd de houding van de fractieleiders van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, Nancy Pelosi en Chuck Schumer.

'Wij hadden een zeer goede ontmoeting met Nancy Pelosi en Chuck Schumer', zei Trump. 'Chuck en Nancy wilden dat we vooruit gingen, en dat wilde ik ook.' Schumer sprak van een 'zeer productieve ontmoeting en een werkelijke stap voorwaarts'.

Beide Democraten zeiden dat de president op hun voorstellen was ingegaan. Met name om aan een wet omtrent hulp in verband met Harvey een verlenging van het schuldplafond toe te voegen. De federale overheidsdiensten riskeerden zonder het akkoord vanaf 1 oktober, start van het nieuwe begrotingsjaar, dicht te zijn.

Trump begeeft zich daarmee op ramkoers met delen van zijn eigen partij en zorgt daar voor radeloosheid. Voorzitter Paul Ryan van het Huis van Afgevaardigden heeft kortelings nog het idee van een slechts drie maanden durende verlenging van het schuldplafond als 'belachelijk' en 'schandalig' bestempeld. Gezien er volgend jaar Congresverkiezingen zijn, stuurde de Grand Old Party aan op een verlenging tot eind 2018.