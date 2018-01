Trump probeert boek tegen te houden: uitgever publiceert vandaag al

Het boek moet om 9 uur (15 uur Belgische tijd) in de boekhandel liggen. De publicatie van het nieuwe boek over de werking van het Witte Huis onder de Amerikaanse president Donald Trump, is vooruitgeschoven naar vrijdagochtend/morgenochtend. Vanaf 9 uur lokale tijd (15 uur Belgische tijd) zal Fire and Fury: Inside the Trump White House in de boekenwinkel te verkrijgen zijn. Dat heeft auteur Michael Wolff donderdag op Twitter gemeld, en de aankondiging werd bevestigd door uitgeverij Henry Holt. Volgens de uitgever zal het boek 'in alle formaten' (dus ook online) vandaag beschikbaar zijn. Het boek zou aanvankelijk pas dinsdag 9 januari verschijnen.

Most anticipated book of the winter? For me it's "Fire and Fury," @MichaelWolffNYC's "fly-on-the-wall" account of the Trump White House... coming out one week from today... pic.twitter.com/c2z5VkkS8X — Brian Stelter (@brianstelter) January 2, 2018

Volgens de uitgever was de beslissing een gevolg van 'onuitgegeven hoge vraag' naar het boek, dat al twee dagen het centrum is van het politieke leven in de VS.

Eerder op donderdag had de advocaat van Donald Trump gedreigd met gerechtelijke stappen wegens laster tegen Wolff en Henry Holt-baas Steve Rubin, maar ook tegen Steve Bannon. De voormalige adviseur van de president laat zich kritisch uit in 'Fire and Fury: Inside the Trump White House'. Zo noemt Bannon een ontmoeting van Donald Trump jr met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 'verraad, onpatriottisch en rotzooi'. Daarop reageerde de president dat Bannon 'zijn verstand verloren heeft'.

Trump dreigt vaker met rechtszaken, maar voegt niet altijd de daad bij het woord. Specialisten geven een rechtszaak om een boek tegen te houden weinig kans op succes.