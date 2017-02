Trump: 'Poetin een moordenaar? Denk je dat wij zo onschuldig zijn?'

Donald Trump deed binnen zijn partij stof opwaaien door de misdaden van Vladimir Poetin en die van de VS op gelijk niveau te zetten. Poetin is een moordenaar, werd hem tijdens een interview voorgelegd. "Wat denk je?" luidde het antwoord: "Dat ons land zo onschuldig is?"