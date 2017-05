Trump plant speech over "vreedzame islam" in Saoedi-Arabië

Donald Trump zal zondag, tijdens zijn bezoek aan de Saoedische hoofdstad Riyad, een toespraak geven over een "vreedzame visie op de islam". Dat heeft Trumps veiligheidsadviseur H.R. McMaster dinsdag aangekondigd tijdens een persconferentie in het Witte Huis over, onder meer, de eerste buitenlandse reis van het Amerikaanse staatshoofd.

Volgens McMaster wil Trump met zijn toespraak de islamwereld "verenigen tegen de gemeenschappelijke vijanden van de beschaving" en zal hij het engagement ten opzichte van de Amerikaanse bondgenoten in de islamwereld bevestigen. De president reist daarna door naar Israël en plant ook een bezoek aan Bethlehem, een stad op de Westelijke Jordaanoever in bezet Palestijns gebied.

Na zijn bezoek aan het Midden-Oosten zet de Amerikaanse president koers naar Brussel voor de NAVO-top van donderdag. Volgens McMaster plant Trump in Brussel een ontmoeting met premier Charles Michel en koning Filip. Er staat ook een werklunch op het programma met de kersverse Franse president Emmanuel Macron.

Daarna gaat het verder naar het Italiaanse Sicilië voor een G7-top. In Italië staat ook een kort bezoek aan het Vaticaan op het programma. Daarmee wordt Trump volgens McMaster "de eerste Amerikaanse president die de leiders van de islam, het jodendom en het christendom ontmoet tijdens dezelfde buitenlandse reis".