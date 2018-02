Trump overweegt om leraars te bewapenen

Dat zei de president in het Witte Huis tijdens een sessie met overlevenden van wapengeweld op school.

'Er zijn te veel incidenten geweest', zei Donald Trump. Volgens hem bleef het in het verleden al te vaak bij lege woorden. 'We moeten in deze verschikkelijke situatie iets doen.'

Hij vroeg zijn gesprekspartners naar suggesties. Een van hen suggereerde het bewapenen van leerkrachten.

De president had er oren naar.

Leerkrachten zouden discreet wapens kunnen dragen op scholen. Een bewapende leraar of ander personeelslid zou 'heel snel' een einde kunnen maken aan een aanval, aldus Trump. Er zou een speciale opleiding komen voor de leraars en de school zou niet langer een wapenvrije zone blijven. 'Een wapenvrije zone, is voor een maniak, want het zijn allemaal lafaards, een teken om maar aan te vallen'.

Trump zei dat meerdere voorstellen op tafel liggen, naast het bewapen van leraars. Wapenkopers zouden strenger gecontroleerd kunnen worden. Een andere mogelijkheid is om de leeftijdsgrens voor aankopen van wapens op te trekken. Bovendien moet het probleem van psychiatrische stoornissen aangepakt worden, zei Trump, zonder in detail te gaan.

Het leek er evenwel niet op dat de president al beslist heeft in welke richting het zal gaan.

Beperkende wetgeving voor wapens is zowel een ideologisch als een politiek probleem in de VS, waar het tweede amendement van wapenbezit een grondrecht maakt, en waar de wapenlobby machtig is.

'Waarom kan ik een oorlogswapen kopen?'

De sessie in het Witte Huis was bedoeld om de slachtoffers aan het woord te laten, vooral studenten uit de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, waar vorige week zeventien mensen werden neergemaaid door een gewezen scholier met een halfautomatisch wapen. De schutter had het wapen op zijn achttiende volkomen legaal gekocht, terwijl voor lichtere wapens in Florida een leeftijdsgrens van 21 jaar bestaat.

De bijeenkomst was, zoals te verwachten, emotioneel. Overlevenden van Parkland en nabestaanden van slachtoffers in Parkland en elders vroegen Trump, soms huilend, om de wapenwetgeving aan te passen. Ze schoven tegenmaatregelen naar voren als preventieprogramma's, meer geld voor psychiatrisch zieken, en meer oefeningen op dergelijke situaties. 'Ik kan hier zijn, veel van mijn klasgenoten niet, het is gewoon om gek van te worden', zei studente Julie Cordover, die de slachtpartij in Florida overleefde.

'Geen kind zou zoiets mogen meemaken', zei haar schoolkameraad Matthew Blank. 'Ik wil gewoon vragen dat er nu iets verandert', zei zijn moeder Melissa. Nog een scholier, de 18-jarige Sam Zeif, wees naar de moeder van een overleden klasmakker, 'mijn beste maat, zo goed als een broer'. 'Waarom', zo vroeg hij zich af, 'ben ik nog altijd in staat een oorlogswapen te kopen?' vroeg hij zich af. Australië, argumenteerde hij, had één schoolbloedbad meegemaakt, en had meteen de wetten aangepast zodat er geen tweede bloedbad zou volgen. In de VS is er een groeiend probleem met schietpartijen op school, 'maar er gebeurt niets'.