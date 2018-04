Trump: 'Ontmoeting met Kim Jong-un is historische kans'

Volgens Trump zijn de betrekkingen met Noord-Korea met de hulp van andere landen, en dan met name China, nooit zo goed geweest. 'We zijn nooit eerder in een positie zoals deze geweest met het regime, of het nu om vader, grootvader of zoon gaat', stelde de president, die zegt er alles aan te zullen doen om van de ontmoeting een 'wereldwijd succes' te maken. 'Het is een historisch moment en mogelijk zelfs meer dan dat wanneer het lukt.'

Dinsdag was al bekendgeraakt dat CIA-directeur Mike Pompeo tijdens het paasweekend naar Pyongyang was afgereisd voor een onderhoud met Kim Jong-un. Het gesprek tussen Pompeo - in maart voorgedragen als opvolger van Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken - en de Noord-Koreaanse leider 'ging heel vlot', zo tweette Trump woensdag.