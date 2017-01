Trump ontmoet zoon Martin Luther King na rel met burgerrechtenicoon

Donald Trump nodigde Martin Luther King III uit in de Trump Tower in New York voor een inderhaast belegde ontmoeting, maar stond na afloop van het gesprek de pers niet te woord. Hij poseerde voorafgaand wel voor de camera's.

King gaf naderhand wel uitleg, en had het over een "constructief" overleg van ongeveer een uur. Hij zei dat hij met de aanstaande president gepraat had over hoe de erfenis van zijn vader verdergezet kan worden en hoe het "voor iedereen makkelijker kan worden gemaakt om te stemmen". Hij had Trump een plan voorgelegd om iedereen een gratis identiteitsbewijs toe te kennen, zodat kiezers niet langer afhankelijk zouden zijn van bijvoorbeeld een rijbewijs om zich bij verkiezingen te legitimeren. Het ontbreken van een dergelijk identiteitsbewijs maakt het in vele staten met name voor zwarten moeilijker om hun stem ut te brengen. King zei dat Trump "belangstelling" getoond had voor zijn voorstel.

Volgens King verzekerde Trump hem tijdens het gesprek meermaals dat hij de president van alle Amerikanen zal zijn. "We zullen dat blijven opvolgen", aldus King. "Dat gaat niet automatisch, dat is iets dat mijn vader en zijn team begrepen hadden."

Schedelbreuk in Selma

Met de ontmoeting wilde Trump vermoedelijk het wantrouwen bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap temperen, na tweets tegen burgerrechtenicoon John Lewis afgelopen weekend. De Democraat Lewis, die voor een district in de staat Georgia in het Huis van Afgevaardigden zetelt, had aangekondigd niet naar Trumps inauguratie te zullen komen. Als reden gaf hij op dat Trump onrechtmatig verkozen werd, gezien de zware verdenkingen van Russische inmenging bij zijn campagne. Via Twitter reageerde Trump dat Lewis "zich beter kon concentreren op de brandende en door misdaad geteisterde binnensteden, dan ten onrechte te klagen over de verkiezingsresultaten".

"In het moment zelf worden aan beide kanten veel dingen gezegd", zei King maandag aan de pers over de tweet. "Op een bepaald moment moeten we vooruit gaan en kijken hoe we mensen uit de armoede kunnen halen."

Na Trumps woordenwisseling op afstand hebben nog een serie Democratische verkozenen aangekondigd dat ze niet naar de eedaflegging zullen gaan, en wel naar de protesten ertegen.

Lewis was tijdens late jaren 50 en de jaren 60 een van de meest actieve voorvechters van burgerrechten, met sit-in, acties tegen gesegregeerde bussen en restaurants, en talloze betogingen. Hij werd herhaaldelijk opgesloten en/of in mekaar getimmerd door de politie. Hij hield aan de legendarische mars van Selma naar Montgomery in 1965 een schedelbreuk over na een matrakaanval van de politie.

Dat Trump zo hard van leer trok tegen Lewis helpt hem niet bij zwarten die zoal in grote meerderheid vrezen dat rassenrelaties onder Trump zullen verslechteren (75 procent zegt dat te vrezen, in een peiling van Pew). Volgens exitpolls hebben slechts 8 procent van de zwarte kiezers op Trump gestemd.

