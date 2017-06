Trump ontketent twitterstorm na aanslag in Londen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na de terreuraanslag in Londen in een reeks tweets geprobeerd zijn eigen anti-tereurbeleid aan te bevelen.

"We moeten ermee stoppen politiek correct te handelen en ter zake komen wat betreft de veiligheid van de eigen bevolking", schreef Trump zondag. "Als we dit niet kordaat aanpakken, wordt het alleen maar erger".

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Kort daarna twitterde Trump: "Valt het jullie ook op dat we nu geen wapendebat hebben? Dat is omdat ze (de daders van Londen) messen en een truck gebruikten".

Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Trump doelt daarmee op de al jaren aanslepende hoogoplopende discussies over de wapenwetgeving in de VS.

Critici vinden die veel te laks en argumenteren dat die geweld uitlokt. Trump daarentegen is gekant tegen een verstrenging van de huidige wetgeving.

De Republikein haalde in een andere tweet uit naar de Londense burgemeester Sadiq Khan en verdraaide gewoon diens uitspraken, aldus CNN. "Minstens zeven doden en 48 gewonden, en er is "geen reden om alert te zijn! ", schreef Trump.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Volgens CNN had Khan het over de aanwezigheid van soldaten in het straatbeeld en niet over de terreurdreiging.

Zaterdagavond lokale tijd had Trump via Twitter al opgeroepen 'hard en waakzaam' te zijn. Tegelijkertijd haalde hij ook weer zijn - door de rechtbanken geblokeerde - inreisverbod voor moslims aan.