Trump ontkent nieuw akkoord over Dreamers-migranten

De Amerikaanse president Donald Trump en de Democraten in het Congres hebben een akkoord bereikt om 800.000 'Dreamers', jonge migranten zonder papieren, toch nog te beschermen tegen uitwijzing. Dat werd alleszins aangekondigd door Nancy pelosi en Chuck Schumer, de Democatische leiders in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

De Republikeinse president kondigde eerder deze maand de afbouw aan van het zogenaamde DACA-programma (Deferred Action for Childhood Arrivals) van zijn Democratische voorganger Barack Obama. Onder president Obama kregen 800.000 migranten, vooral Mexicanen, die als kind illegaal het land binnenkwamen - zogenaamde Dreamers - de kans om te studeren en werken in de VS zonder zich zorgen te moeten maken over uitwijzing. Trump besliste dat er geen enkele nieuwe aanvraag meer onderzocht zou worden. Wat er gebeurt met wie het statuut nu al heeft, was nog onduidelijk. Democraten en Republikeinen in het Congres kregen volgens Trump zes maanden de tijd om de plannen hierover in wetten te gieten.

Pelosi en Schumer hadden naar eigen zeggen een 'zeer productieve' discussie met Trump in het Witte Huis. 'We zijn overeengekomen om de beschermingen van DACA snel in wetten te gieten', klinkt het in een persbericht.

Even later ontkende Trump zelf via Twitter dat er sprake was van een akkoord over de afhandeling van het DACA-programma. 'Er is gisterenavond geen deal bereikt over DACA.' De president stelt dat de Democraten eerst zouden moeten instemmen met een 'strenge beveiliging van de grenzen' vooraleer hij het op een akkoordje gooit over de bescherming van jonge migranten. Hij stelt ook dat een eventueel plan dan eerst nog door het Congres moet geraken.

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017

Trump probeerde ook het verwijt af te schudden dat het afschaffen van DACA ertoe zou leiden dat de 800.000 Dreamers binnenkort uit het land gezet zouden worden. Door het Congres de opdracht te geven het statuut van de Dreamers uit te werken, komt de verantwoordelijkheid op Capitol Hill te liggen. 'Wilt iemand echt de goede, geschoolde en onderlegde jonge mensen buitengooien die jobs hebben, en waarvan sommigen in het leger dienen? Echt!', tweette Trump.

Does anybody really want to throw out good, educated and accomplished young people who have jobs, some serving in the military? Really!..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017

Muur

Beide partijen zouden het in de vergadering ook gehad hebben over een plan voor de beveiliging van de grens met Mexico, 'zonder een muur', die 'verteerbaar is voor beiden'. Dat spreekt het Witte Huis eveneens tegen. 'DACA en grensbeveiliging werden besproken, maar er is zeker geen akkoord om de muur te laten vallen', verklaarde woordvoerster Sarah Sanders.