Trump ontkent dat hij hoofd van Ruslandonderzoek wilde ontslaan: 'Fake news'

Robert Mueller onderzoekt of er collusie was tussen Rusland en het campagneteam van Donald Trump voor de verkiezingen van 2016. Hij kreeg lucht van Trumps plannen via interviews met verantwoordelijken uit het Witte Huis, bericht de krant. De Times citeert vier goed ingelichte maar anonieme bronnen.

Toen hij hoorde dat Trump de opdracht had gegeven om Mueller te ontslaan, stelde Don McGahn zijn veto. Hij waarschuwde voor de rampzalige gevolgen voor Trumps presidentschap, schrijft de krant. Daarop krabbelde Trump terug.

Trump ontkent het nieuws echter. Op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos, waar hij later vrijdag een toespraak geeft, sprak Trump volgens BBC World News van fake news. 'Typisch New York Times. Valse verhalen'.

Ontslagen

Muellers onderzoek werd aanvankelijk geleid door FBI-directeur James Comey, vooraleer die ontslagen werd.

Mueller is vooral op zoek naar bewijzen van collusie (samenspel) tussen de Russen en de Trump-campagne, en van belemmering van de rechtsgang. Zowel Trump als Moskou zegt dat er geen collusie was tussen de campagne en de Russische regering.