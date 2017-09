Trump ondertekent resolutie die blanke nationalisten veroordeelt

De tekst kwam er na Trumps nogal dubbelzinnige en late reacties op het dodelijk geweld. Zo zei de president dat 'beide zijden schuld treffen' en dat er aan beide kanten 'goede mensen' waren. In hun resolutie noemen de parlementsleden slechts één groep. Ze vragen de president expliciet racistische, extremistische, xenofobe, antisemitische groeperingen en aanhangers van de suprematie van het blanke 'ras' de wacht aan te zeggen, en alle beschikbare overheidsmiddelen in te zetten om te strijden tegen deze groepen, in het bijzonder neo-nazi's en de KKK.

Trump laat weten 'blij te zijn' de tekst te ondertekenen. 'Als Amerikanen veroordelen wij het recente geweld in Charlottesville en verzetten wij ons tegen haat, onverdraagzaamheid en racisme en al hun vormen', zegt de president in een mededeling. Hij roept alle burgers op om 'als één volk' voort te gaan en 'de banden van liefde en loyaliteit te herontdekken die ons als Amerikanen samen brengen.'