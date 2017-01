Trump ondertekent decreet voor muur op Mexicaanse grens

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag een decreet ondertekend ter opstarting van de bouw van een muur langs de grens met Mexico. Dat heeft Sean Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis aangekondigd. De muur was een van de meest opvallende verkiezingsbeloftes van de president.

Volgens Spicer maakt het decreet de bouw van een 'grote fysieke barrière op de zuidelijke grens' mogelijk. Aan televisiezender ABC verklaarde Trump dat de bouw van de muur 'zo snel mogelijk' moet beginnen, vermoedelijk binnen 'enkele maanden'. De muur zou in eerste instantie door Amerika zelf gefinancierd worden, maar de kosten zullen later 'voor honderd procent' door Mexico worden terugbetaald, beloofde Trump.

Het decreet maakt ook extra budget vrij voor de grenspolitie en voor de opsluiting van illegale immigranten.

Het kersverse staatshoofd ondertekende woensdag nog een tweede decreet, dat bijdragen uit de federale kas aan staten die de immigratiewetten van de Verenigde Staten niet respecteren, schrapt.

Heropening geheime CIA-gevangenissen?

Eerder op de dag berichtte de New York Times dat het kabinet-Trump dicht stond bij een heropening van geheime CIA-gevangenissen in het buitenland en een aanpassing van het beleid rond ondervragingstechnieken voor terreurverdachten. Dat bericht werd al snel ontkracht door het Witte Huis. 'Ik heb er geen idee vanwaar het kwam of waar het is ontstaan, maar het is geen document van het Witte Huis', zei woordvoerder Sean Spicer over een tekst die de krant zegt te hebben kunnen inkijken.