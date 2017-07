Trump onderschrijft wederzijdse verdediging NAVO

In zijn speech op het Krasinskiplein in het Poolse Warschau loofde de Amerikaanse president Donald Trump de Poolse regering voor haar beslissing Amerikaanse raketten van het type Patriot te kopen. Hij prees Polen en de Poolse regering als een voorbeeld van vrijheid. 'Ik ben hier vandaag niet alleen om een oude bondgenoot te bezoeken, maar om hem te tonen als een voorbeeld voor anderen die naar vrijheid streven', sprak de president tot een menigte van zo'n honderden mensen. Onder de toehoorders was de vroegere Poolse vakbondsleider en gewezen president Lech Walesa.

Trump schaarde zich in Polen nogmaals uitdrukkelijk achter de bijstandsplicht van de NAVO, maar hij verbond er meteen een eis aan ten aanzien van de Europese lidstaten. 'Woorden zijn één ding, maar het zijn daden die tellen. En voor zijn eigen verdediging moet Europa - en jullie weten dat, elkeen weet dat, elkeen moet dat weten - moet Europa meer doen.'

Europa moet bewijzen 'dat het in zijn toekomst gelooft, waarin het zijn geld investeert om de toekomst te beschermen', verklaarde de president.

Op een persconferentie in Warschau eerder op de dag had Trump harde woorden over voor Rusland en Noord-Korea. Hij noemde het gedrag van Moskou 'destabiliserend'. Hij verklaarde dat hij gelooft dat Rusland zich met hackeraanvallen in de presidentsverkiezingen van 2016 gemengd heeft. 'Maar het kan ook een ander land geweest zijn', voegde hij eraan toe. Trump verweet zijn voorgangerBarack Obamadat hij niet tijdig ingreep. 'Hij dacht dat (de Democratische presidentskandidate) Hillary Clinton de verkiezing zou winnen en wou de zaak laten rusten.'

Trump ontmoet vrijdag zijn ambtsgenoot Vladimir Poetin op de topbijeenkomst van de G20 in Hamburg. Er is ook een bilateraal gesprek tussen de twee presidenten gepland.

Noord-Korea

Ook Noord-Korea kreeg van Trump een veeg uit de pan na de rakettesten. 'Het is een schande dat ze zich zo gedragen, wat ze doen, is erg gevaarlijk, en er moet iets aan gedaan worden', zei Trump. 'We zullen hen streng aanpakken.'

In de rand van G20-top in Hamburg wil Trump de Japanse premier Shinzo Abe en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In ontmoeten om over Noord-Korea te praten. 'We moeten openlijk tonen dat hun slechte gedrag consequenties zal hebben', zei Trump.

Op de vraag of hij bereid is militair in te grijpen in Noord-Korea, antwoordde hij niet.

Noord-Korea testte twee dagen geleden een intercontinentale raket. In de weken en maanden daarvoor deed het land al een reeks raketproeven die door het Westen scherp veroordeeld werden als een inbreuk op resoluties van de Verenigde Naties.