Trump: 'Obama luisterde me af voor verkiezingen'

Trump uitte zijn beschuldigingen - weinig verrassend - in een reeks berichten op Twitter. Details of bewijzen levert hij niet.

Volgens Trump werd hij afgeluisterd in de Trump Tower. Hij verwijt de ex-president ervan een 'slecht (of ziek) persoon' te zijn en maakt de vergelijking met het Watergate-schandaal dat tot het aftredend van oud-president Richard Nixon leidde.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017