Trump: 'Neen, ik wist niets van meeting met Russen in Trump Tower'

In een reeks furieuze tweets schrijft Trump: 'Neen, ik wist NIET van een meeting met mijn zoon Donald Jr.' Om vervolgens te beschuldigen: 'Mij lijkt het erop dat iemand verhalen verzint om zich ergens uit te praten'.

In een andere tweet klinkt het dat 'de enige collusie die tussen de Russen en de Democraten was. Nu gaan ze dus mijn tweets onder de loep nemen. De onfaire heksenjacht gaat door. Hoe dom en oneerlijk tegenover ons land.'

Arrived back in Washington last night from a very emotional reopening of a major U.S. Steel plant in Granite City, Illinois, only to be greeted with the ridiculous news that the highly conflicted Robert Mueller and his gang of 13 Angry Democrats obviously cannot find Collusion... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

....,the only Collusion with Russia was with the Democrats, so now they are looking at my Tweets (along with 53 million other people) - the rigged Witch Hunt continues! How stupid and unfair to our Country....And so the Fake News doesn’t waste my time with dumb questions, NO,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

.....I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

Volgens CNN heeft Michael Cohen, de vroegere persoonlijke advocaat van Trump, gezegd dat 'The Donald', toen hij nog gewoon presidentskandidaat was, wel degelijk afwist van de befaamde meeting tussen campagnemedewerkers, waaronder dus zijn zoon Donald Jr. en Russen, in de Trump Tower in juni 2016. De Russische delegatie zou toen belastend materiaal over zijn toenmalige concurrente Hillary Clinton aangeboden hebben.

Cohen zou, aldus nog CNN, bereid zijn om hierover te getuigen tegenover speciaal aanklagerRobert Mueller.