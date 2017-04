Trump: 'NAVO is niet achterhaald'

Daarmee komt Trump terug op uitspraken die hij tijdens zijn campagne en transitieperiode deed, dat de NAVO voor hem niet zo belangrijk was.

Wel benadrukte de Amerikaanse president dat alle NAVO-lidstaten zich moeten houden aan de belofte 2 procent van het BNP aan defensie te besteden. Veel lidstaten halen dat percentage op dit moment niet.

Het zit de Trump-regering dwars dat de VS het gros van de NAVO-kosten op zich neemt. In maart 2016 zei toenmalig kandidaat Trump bijvoorbeeld tegen de Washington Post: 'NAVO kost een vermogen en ja, we beschermen Europa met NAVO, maar we geven veel geld uit. Ten eerste denk ik dat de verdeling van kosten veranderd moet worden. Ik denk dat de NAVO als een concept goed is, maar het is niet zo goed als toen het voor het eerst bedacht werd."

Stoltenberg beaamde de noodzaak voor alle NAVO-lidstaten om hun steentje bij te dragen aan het bongenootschap.

Op de agenda van het overleg tussen de president en de secretaris-generaal stonden onder andere Syrie en Rusland. Tijdens de persconferentie nam president Trump afstand van Rusland. Hij zei: "We zitten misschien wel op een historisch laagtepunt", betreffende de Amerikaans-Russische relatie. Daarmee draait Trump volledig van eerdere uitspraken die hij als kandidaat en president deed, waarbij hij duidelijk maakte toenadering te willen zoeken tot Rusland.