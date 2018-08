Trump moet minstens tot 2019 wachten op militaire parade in Washington

We hadden eerst aangestuurd op 10 november voor deze gebeurtenis. Maar we zijn het er nu over eens om te praten over de mogelijkheden in 2019', zei een woordvoerder van het Pentagon. De parade moet oorlogsveteranen eren. En 10 november ligt vlak voor 'Veterans day' op 11 november, een dag die in de VS geldt als feestdag ter ere van veteranen.

Trump had het idee van een militaire parade in Washington geopperd nadat hij in Frankrijk de traditionele parade had bijgewoond met president Emmanuel Macron op de Champs Elysées in Parijs. Hij was er enorm enthousiast over. Maar zijn enthousiasme vond weinig weerklank.

Ook zijn er praktische bezwaren. Zo zijn de straten in Washington niet geschikt voor rupsvoertuigen. Ook is er kritiek op de kosten van zo'n parade. Het Witte Huis raamt ze op tien à dertig miljoen dollar, maar onlangs dook een schatting op van 92 miljoen dollar.