Trump: 'Missie volbracht'

'Missie volbracht', zo twitterde de Amerikaanse president Donald Trump zaterdagmiddag (Belgische tijd). 'Een perfect uitgevoerde aanval gisteravond. Dank u Frankrijk en Verenigd Koninkrijk voor hun wijsheid en de kracht van hun fraai leger. Het had geen beter resutaat kunnen hebben.

De Franse regering zegt dat bij de aanvallen 'een groot deel van het chemisch wapenarsenaal' van het Syrische regime is vernietigd. Minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian waarschuwde dat er een nieuwe militaire interventie zal komen ingeval van een nieuwe gifgasaanval in Syrië. 'Ik denk dat de les begrepen zal zijn.'

'Geen slachtoffers'

Volgens het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) waren de doelwitten van de aanvallen 'helemaal leeg', het personeel was geëvacueerd. 'Alle bij de aanvallen geviseerde doelwitten zaterdag waren helemaal leeg nadat de aanwezige strijdkrachten er meer dan drie dagen geleden zijn geëvacueerd', zei directeur Rami Abdel Rahman van het SOHR.

Eerder op de dag zei Rusland dat er volgens voorlopige informatie geen enkel slachtoffer binnen het Syrische leger of de burgerbevolking is gevallen.

Rebellen

Intussen heeft ook de Syrische rebellengroep Jaish al-Islam gereageerd. Zij noemen de aanvallen 'een grap zolang Assad aan de macht blijft'. 'Het instrument van de misdaad bestraffen terwijl de misdadiger mag blijven. Een grap', aldus hoge verantwoordelijke van de groep Mohammed Allouche.

Jaish al-Islam had tot voor kort de controle over Douma, de stad die het doelwit was van de vermoedelijke chemische aanval van vorig weekend, waarbij meer dan 40 doden vielen. Die aanval, die de VS en de internationale gemeenschap toeschijven aan het Syrische regime, was de reden voor de luchtaanvallen van door de VS, Frankrijk en het VK. Het Syrische regime ontkent elke betrokkenheid en noemt de aanval een fabricatie van de rebellen.

Oppositie

Ook andere leden van de Syrische oppositie lieten zich al kritisch uit over de westerse aanvallen. Ze laken het stilzwijgen van de internationale gemeenschap wanneer het regime traditionele wapens gebruikt die veel dodelijker zijn dan chemische wapens. 'Misschien zal het regime nu geen chemische wapens meer gebruiken, maar het zal niet twijfelen om wel nog wapens te gebruiken die door de internationale gemeenschap aanvaard worden', klinkt het bij het onderhandelingcomité van de Syrische oppositie, dat de belangrijkste oppositiegroepen groepeert.

'De aard van de aanvallen stuurt slechts één boodschap naar Assad: je mag geen Syrische kinderen blijven doden met chemische wapens, gebruik daarvoor enkel traditionele wapens.'