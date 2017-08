Trump: Mexico en Canada 'doen erg moeilijk' in heronderhandeling NAFTA

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag op Twitter gezegd dat hij mogelijk een punt wil zetten achter de heronderhandeling van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) omdat partnerlanden Canada en Mexico 'erg moeilijk doen.'

'We zijn momenteel NAFTA (de ergste deal ooit gesloten) aan het heronderhandelen met Canada en Mexico. Ze doen beiden erg moeilijk, misschien een punt achter zetten?'

We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) renegotiation process with Mexico & Canada.Both being very difficult,may have to terminate? -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017

De heronderhandelingen van het vrijhandelsakkoord zijn deze maand begonnen. De belangrijkste prioriteit voor de regering-Trump is het aanpakken van het handelstekort met Mexico. In 2016 was dat goed voor 64 miljard dollar, zeggen de Amerikanen.

'Veel te veel Amerikanen zijn geraakt door fabriekssluitingen, geëxporteerde werkgelegenheid en verbroken politieke beloftes', aldus de Amerikaanse Handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer in een persbericht. 'Onder het leiderschap van president Trump gaan we een eerlijke deal onderhandelen.'

Ook de Mexicaanse regering heeft een lijst doelstellingen vrijgegeven voor de onderhandelingen. Zo wil ze graag energie, telecom en financiële diensten in het akkoord opnemen. Die sectoren waren bij de totstandkoming van NAFTA in 1994 nog genationaliseerd. Het is de hoop in Mexico dat het land onder de NAFTA-paraplu meer buitenlandse investering aantrekt.

Naar verluidt gaat Mexico ook aandringen op een programma voor gastarbeid in de VS, wat waarschijnlijk op weerstand van arbeidersgezinde Amerikaanse volksvertegenwoordigers zal botsen. Wat Mexico koste wat het kost wil vermijden: de invoertaks die Trump wil opleggen, omdat het land veel meer naar de VS uitvoert dan omgekeerd, vandaar het handelstekort van 60 miljard dollar per jaar.

In één adem herhaalde Trump ook zijn belofte dat Mexico op de een of andere manier voor de muur op de Amerikaanse zuidgrens met het buurland zal moeten betalen, zij het door 'terugbetaling/of anders', klonk het op Twitter.

'Mexico heeft een van de hoogste misdaadcijfers ter wereld, we moeten DE MUUR hebben.'