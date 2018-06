Trump mag nieuwe rechter zoeken voor Amerikaans Hooggerechtshof

De 81-jarige Anthony Kennedy, een van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof, gaat eind juli met pensioen. Dat heeft het hof zelf laten weten. Het is nu aan president Donald Trump om een nieuwe rechter te benoemen.

Het Hooggerechtshof in de VS spreekt zich uit over de grote kwesties die de Amerikaanse samenleving beroeren en telt bij volle capaciteit negen rechters. De samenstelling ervan is nauwkeurig afgemeten en in principe is een rechter bij het Hooggerechtshof voor het leven benoemd.

Kennedy werd in 1988 door Ronald Reagan aangesteld. Hij geldt als een van de conservatieve rechters, maar wanneer het gaat om maatschappelijke kwesties - zoals de beslissing over het homohuwelijk - stelde hij zich vaak eerder progressief op. Daardoor was Kennedy in de praktijk vaak de rechter wiens stem doorslaggevend was om het verdict in de richting van de meer progressieve dan wel meer conservatieve interpretatie te sturen.

Naar alle waarschijnlijk wordt Anthony Kennedy vervangen door een andere conservatieve rechter. Begin 2017 stelde Trump met Neil Gorsuch ook al een conservatieve rechter aan bij de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie. Gorsuch verving toen de conservatief Antonin Scalia, die overleden was tijdens het laatste jaar van de regering-Obama. Normaliter kwam het dus Obama toe om een opvolger te nomineren, maar de Republikeinen wisten de aanstelling van een nieuwe rechter tegen te houden tot er een nieuwe president verkozen was.

De aanstelling van een nieuwe conservatieve rechter kan grote gevolgen hebben voor het maatschappelijke landschap in de VS. Niet alleen zou daarmee het meest conservatieve Hooggerechtshof in lange tijd in voege zijn, maar volgens Bloomberg moet ook gedacht worden aan een herziening van het zogenaamde 'Roe v. Wade', een cruciale uitspraak van het Hof over het recht op abortus.