Trump maakt opnieuw beslissing Obama grotendeels ongedaan

TRump zal daar maandag/vandaag een decreet voor uitvaardigen, zegt de Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions. Trump zou daarmee de restricties die zijn voorganger Barack Obama twee jaar geleden invoerde, grotendeels ongedaan maken.

De lokale politiezones in de VS kunnen via het 'programma 1033' van het Amerikaanse ministerie van Defensie aan een goedkope prijs materieel overkopen van het leger. Het gaat onder meer om pantserwagens, oproeruitrustingen, nachtkijkers, helikopters en machinegeweren. Obama verbood in mei 2015 echter het gebruik van pantservoertuigen met rupsbanden en vuurwapens met een groot kaliber door de politie, en kwam er daarnaast een strikter kader voor materieel dat wel nog toegelaten was, zoals pantserwagens zonder rupsbanden en oproeruitrustingen. De Democraat nam die beslissing in de nasleep van de dood van Michael Brown in augustus 2014 in Ferguson (Missouri). Er ontstond toen langdurig gewelddadig protest en de politie reageerde met het vertoon van zware machinegeweren en pantservoertuigen. Daarop kwam heel wat kritiek en werd er opgeroepen tot de demilitarisering van de politie.

Nu gaat Trump die restricties ongedaan maken. Daarmee wil de Republikeinse president het 'programma 1033', dat sinds 1990 bestaat, nieuw leven inblazen. 'De restricties gingen te ver', zei zijn justitieminister Jeff Sessions maandag tijdens een toespraak voor een politieorganisatie. 'We zullen oppervlakkige bezorgdheden niet boven publieke veiligheid stellen. Het decreet dat de president vandaag zal ondertekenen, zal verzekeren dat jullie het levensreddend materieel krijgen dat jullie nodig hebben om jullie job uit te oefenen, en zal een een sterk signaal geven dat wij niet zullen toelaten dat criminele activiteit, geweld en wetteloosheid de nieuwe norm worden', vertelde Sessions, die er ook op wees dat de maatregel een besparing zou betekenen voor de belastingbetaler.