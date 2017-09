Trump laat de vredesduif in zich opwellen

Trump bood zich aan als bemiddelaar in het conflict tussen Saoedi-Arabië en Qatar, een conflict dat 'vreedzaam' moet worden opgelost. Riyad wordt gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte. Die soennitische landen nemen het Doha kwalijk dat het de banden aansnoert met het sjiitische Iran, de grote rivaal in het Midden-Oosten van de Saoedi's.

In het al decennia aanslepende Joods-Palestijnse conflict ziet Trump ook al een mogelijkheid tot 'doorbraak', al liet de president in dit geval niet verder in zijn kaarten kijken.

En zelfs in de kwestie-Noord-Korea zag de republikein een mogelijkheid om via diplomatie tot een oplossing voor het nucleaire geschil te komen, een vooruitgang tegenover de oorlogszuchtige tweets waarmee hij recentelijk Pyonyang bestookte. Maar in dit geval hield Trump het bekende dreigement achter de hand dat 'alle opties (dus ook de militaire) nog op tafel liggen.'