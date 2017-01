Trump kondigt groot onderzoek naar kiesfraude aan

Trump heeft het onder andere over 'kiezers die in twee staten geregistreerd waren' en anderen die zelfs 'overleden zijn (en allang)', zo schrijft hij in enkele tweets. En ook: 'Afhankelijk van de resultaten zullen we de procedures verstrengen'.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and.... -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 januari 2017

even, those registered to vote who are dead (and many for a long time). Depending on results, we will strengthen up voting procedures! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 januari 2017

Beweerd

Trump beweert al geruime tijd dat kiesfraude hem de popular vote heeft gekost, hoewel hij daar geen bewijzen voor geeft. Nationaal behaalde Clinton bijna drie miljoen meer stemmen dan Trump, maar hij haalde wel de meeste kiesmannen in het Electoral College en dus het presidentschap binnen.

De Republikein kreeg de steun van de woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer. 'Volgens Trump zouden 3 tot 5 miljoen mensen illegaal hebben gestemd. Dat cijfer is gebaseerd op studies die we hebben ingekeken', aldus Spicer tijdens de dagelijkse persbriefing van het Witte Huis.

Discussie

Experts blijven intussen volhouden dat verkiezingsfraude op zo'n grote schaal zo goed als onmogelijk is.

Spicer citeerde onder meer een rondvraag van het Pew-Instituut uit 2012, waaruit zou blijken dat 1,8 miljoen personen die overleden zijn, nog geregistreerd zijn als kiezer. In het rapport staat echter geen enkele aanwijzing dat die dode kiezers ook zouden gestemd hebben.

Uit een andere studie van de Old Dominion University zou volgens Trump dan weer blijken dat 14 procent van de kiezers geen Amerikaanse burgers zouden zijn. Academicus Brian Schaffner verklaarde woensdag tijdens het CNN-programma 'The Situation Room' dat die laatste studie, die werd ontworpen door zijn Cooperative Congressional Election Study, door Trump fout werd geïnterpreteerd. Hij legde uit dat de 14 procent respondenten die hadden aangeduid dat ze geen Amerikaanse burgers waren, eigenlijk een fout hadden gemaakt. Ze bleken allemaal wel burgers te zijn.

'Dit is zeer frustrerend, zoals je je wel kunt voorstellen. De data tonen zeker niet wat het Witte Huis beweert. Onder de respondenten van wie we zeker zijn dat ze geen Amerikaanse burgers waren, konden we niemand vinden die een stem heeft uitgebracht.'