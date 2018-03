'Trump is niet altijd zo dwaas als hij lijkt'

De duimen van The Donald kenden ook afgelopen weekend geen rust. Belangrijke tweets vertrokken uit het Witte Huis, onder meer over het Ruslandonderzoek van speciale aanklager Robert Mueller, dat de president maar blijft achtervolgen. Trump klopte zich ook op de borst met zijn waarderingscijfers als president en tweette dat ze hoger liggen dan die van Obama. Dat was gelogen, zo bleek al snel na een paar simpele factchecks.

