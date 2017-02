Trump: 'Iran speelt met vuur' na nieuwe raketproeven

Iran heeft zaterdag opnieuw militaire oefeningen gehouden, waarbij ook raketten met verschillende reikwijdte werden afgevuurd. Volgens de Revolutionaire Garde zijn die oefeningen het Iraanse antwoord op 'de bedreigingen en sancties' van de Verenigde Staten.

De sancties die werden aangekondigd, kwamen er nadat de Amerikaanse president Donald Trump had vastgesteld dat Iran de afgelopen week proeven had uitgevoerd met een ballistische raket.

Trump kondigde daarbij strafmaatregelen aan tegen 13 personen en 12 bedrijven die volgens hem betrokken zijn bij de raketproeven en de financiering van de Iraanse Revolutionaire Garde. Volgens de BBC gaat het onder meer om bedrijven uit China, Libanon en de Verenigde Arabische Emiraten.

Trump benadrukte daarbij in een tweet dat Iran met vuur speelt, en dat het land niet beseft hoe 'vriendelijk' de voormalige president Obama was, maar dat die vriendelijke benadering niet langer aan de orde is.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran omschreef de bedreigingen van 'een onervaren persoon' als 'nutteloos', en kondigde daarbij op zijn beurt sancties aan tegen 'Amerikaanse individuen en bedrijven die extremistische of terroristische organisaties ondersteunen of bijdragen tot de onderdrukking en moord van weerloze mensen in de regio'.

De spanning tussen beide rivalen is sinds de officiële start van Donald Trump als Amerikaans president enkel maar toegenomen. Iran is een van de zeven islamitische landen die getroffen zijn door het inreisverbod, ingesteld door Trump.

Bij wijze van repercussie weigert Iran visa te leveren aan Amerikaanse worstelaars die normaal gezien zouden deelnemen aan de Wereldbeker Worstelen die op 16 en 17 februari plaatsvindt in Kermanshah, in het westen van Iran.

James Mattis, de Amerikaanse minister van Defensie, gooide tijdens een bezoek aan Tokio nog wat olie op het vuur door Iran 'de grootste verdediger van het terrorisme' te noemen.

"Als we het over Iran hebben, dat is het land dat het terrorisme het meeste steunt", aldus Mattis, die eraan toevoegde dat hij momenteel geen redenen zag om het aantal Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten op te trekken.