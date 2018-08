Trump: 'Invoerheffingen werken beter dan verwacht'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag de loftrompet over zijn eigen importheffingen gestoken. 'De Chinese beurs is met 27 procent gezakt in de laatste vier maanden, en ze praten met ons. Onze beurs is sterker dan ooit en zal spectaculair stijgen eens de verschrikkelijke handelsverdragen succesvol worden heronderhandeld', zegt het staatshoofd op Twitter.