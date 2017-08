Trump intensifieert Amerikaanse missie in Afghanistan

Tijdens een toespraak op maandagavond voor Amerikaanse strijdkrachten in Fort Myer in de staat Virginia deed de Amerikaanse president Donald Trump zijn plan uit de doeken voor Afghanistan en Zuid-Azië .

In Afghanistan wil president Trump de strijd tegen terroristische organisaties opvoeren, waaronder Islamitische Staat. Toch was hij karig met details. Volgens Amerikaanse media, die regeringsbronnen citeren, zouden tot 4.000 extra troepen naar Afghanistan gestuurd worden, bovenop de 8.400 die er nu nog aanwezig zijn.

De oorlog in Afghanistan, begonnen in 2001, is inmiddels de langst lopende in de Amerikaanse geschiedenis. Naast de Amerikaanse strijdkrachten zijn er nog zo'n 6.000 NAVO-strijdkrachten gestationeerd. De voorbije zestien jaar zijn 3.539 coalitiestrijdkrachten omgekomen.

'Mijn aanvankelijk intuïtie was helemaal terugtrekken, en doorgaans volg ik mijn intuïtie', zei de president. 'Maar heel mijn leven heb ik gehoord dat beslissingen helemaal anders zijn wanneer je achter het bureau in het Oval Office zit. (...) Een snelle exit in Afghanistan zou een vacuüm creëren dat meteen door terroristen gevuld zou worden. We mogen niet dezelfde vergissingen herhalen als in Irak, waar IS een leegte heeft gevuld.'

Trump wil zich naar eigen zeggen niet laten vastpinnen op tijdsschema's of concrete troepenaantallen voor Afghanistan. Wél wil hij militaire bevelhebbers meer ruimte geven om zelf strategische beslisingen te nemen, zonder constante inmenging van het Witte Huis. Die versoepeling van de aanvalsregels heeft vruchten afgeworpen in de strijd tegen IS in Mosul onder meer, aldus de president. Daarbij moet gezegd dat die beleidsshift de voorbije maanden gevoelig meer burgerdoden heeft veroorzaakt bij Amerikaanse bombardementen in Syrië en Irak.

Vast staat dat de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan zich hoofdzakelijk op aanvalsmissies zal richten. 'We doen niet opnieuw aan nation building, we doden terroristen', aldus Trump.

Tegelijk liet de Amerikaanse president de deur open voor onderhandelingen met bepaalde rebellen. 'Na een efficiënte militaire inzet zal het op een gegeven moment misschien mogelijk zijn om tot een politieke oplossing te komen waar ook een deel van de taliban bij betrokken wordt.'

Hardere aanpak van Pakistan

Trump kondigde ook een hardere aanpak aan van Pakistan, dat volgens hem al te vaak onderdak biedt aan terroristische organisaties.

''We hebben miljarden en miljarden dollars betaald aan Pakistan, terwijl het land precies diezelfde terroristen onderdak biedt die wij bestrijden. Dat zal meteen veranderen.'

Ook moet de VS in de strijd tegen terreurorganisaties in Zuid-Azië meer samengewerken met India, aldus Trump. Hoe dat er concreet moet uitzien, is nog niet helemaal duidelijk.

Verzoenende taal

Trump opende zijn speech opvallend met verzoenende taal over verdeeldheid in de VS, daarmee allicht verwijzend naar de recente gebeurtenissen in de stad Charlottesville, waarbij een extreemrechtse betoger met een auto op de menigte inreed. Eén vrouw kwam daarbij om.

'We kunnen geen kracht zijn voor vrede in de wereld, als er geen vrede tussen ons is', zei hij onder meer. 'Als soldaten terugkeren naar huis, laat ze terugkeren naar een land dat de waarden van liefde en loyaliteit heeft herontdekt.'