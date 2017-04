Trump informeert Congres officieel over Syrië-actie

In het schrijven dat zaterdag bekendgemaakt werd, herhaalt Trump dat het de bedoeling was de capaciteit van het Syrische leger om opnieuw met chemische wapens toe te slaan, te beperken, en om de Syrische leiding te ontraden nogmaals dergelijke wapens in te zetten.

Hij handelde "in het vitale belang van de nationale veiligheid en van het buitenlands beleid" van de VS, "overeenkomstig mijn grondwettelijke bevoegdheid (...)", schreef Trump. "De VS zullen bijkomende stappen zetten als dat nodig en raadzaam is om hun zwaarwegende nationale belangen te dienen."