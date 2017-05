Trump in gesprek met The Economist: 'Ik ben absoluut voor vrije handel'

Het vooraanstaande Britse weekblad The Economist kreeg de kans president Trump aan de tand te voelen over zijn economisch beleid, oftwel: Trumponomics. In het Oval Office spraken ze Trump en minister van financien Steve Mnuchin. Later tijdens het interview schoof ook vice-president Mike Pence nog aan, is te lezen in het transcipt dat The Economist online zette. Knack selecteerde de meest opmerkelijke en spraakmakende antwoorden van Trump.

...