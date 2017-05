Trump in Brussel: protesten en werkvergadering met premier Michel

Na een verwelkoming door premierCharles Michel op de luchthaven van Melsbroek en een korte ontmoeting met koning Filip maakten de eerste minister en Amerikaans president Donald Trump tijd voor een werkvergadering die ongeveer een uur duurde. Bij de openingswoorden gaf Michel aan het te willen hebben over 'belangrijke, gevoelige' dossiers.

Terrorisme: 'We gaan winnen'

Trump zei uitgekeken te hebben naar zijn bezoek aan Brussel. Over een 'hellhole', zoals hij Brussel tijdens de verkiezingscampagne nog noemde, was niet langer sprake. 'We hopen op een prachtig gesprek', aldus Trump, vergezeld door onder meer zijn Buitenlandminister Rex Tillerson. 'We hebben verschillende problemen te bespreken, maar nummer één is het terrorisme. We bevinden ons in een vreselijke situatie, maar we gaan winnen.'

Na de ontmoeting hield de premier nog een persbriefing. Trump zelf sprak de pers niet toe. Hij houdt enkel morgen een korte toespraak bij de opening van het nieuwe Navo-gebouw.

Trump is vandaag en morgen ruim 29 uur in België. Hij kwam afgereisd vanuit Rome, waar hij onder meer de paus zag. Donderdag in de vooravond reist hij door naar Sicilië voor een G7-top.

Manifestanten willen Trump 'in het kruis grijpen'

Aan het Brusselse Noordstation kwamen intussen duizenden manifestanten samen voor een optocht door de hoofdstad, in het kader van de protestmars 'Trump not Welcome'. Eerst waren er enkele toespraken, en daarin werd de straffe taal niet geschuwd. 'Trump noemt alle Mexicanen verkrachters, maar hij mag vrouwen wel zomaar in het kruis grijpen. Wij zijn hier vandaag met duizenden samen om hem figuurlijk terúg in het kruis te grijpen', aldus Jeff Jonckers, coördinator bij ABVV-Jongeren.

Tijdens de talrijke toespraken op het podium aan het Noordstation passeerde zowat elke mogelijke Trump-maatregel van de voorbije maanden de revue. Vooral het opdoeken van 'Obamacare' , het systeem voor ziekteverzekering onder voorganger Barack Obama, en het gebrek aan maatregelen voor het klimaat konden op veel boegeroep rekenen bij de aanwezige betogers.

'Trump brengt met zijn klimaatbeleid de hele wereld in gevaar', aldus Jonkers. De talrijk opgekomen feministen, richten hun pijlen vooral op de seksistische uitlatingen van de president. 'Als Trump vandaag goede vriendjes is met Saoedi-Arabië, waar vrouwen zelfs veroordeeld kunnen worden als ze verkracht worden, dan moeten álle vrouwen hun stem laten horen' aldus Vrouwenraad-voorzitster Magda De Meyer, met roze 'pussy-hat'.

Tot slot kwamen ook de mensenrechten aan bod. 'Trumps palmares inzake mensenrechten is bijzonder pover', aldus Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. 'Wij willen dat de VS opnieuw de rol van gidsland inzake mensenrechten opneemt'.

De manifestanten trekken nu in optocht door de hoofdstad. Straks verzamelen ze opnieuw aan het Noordstation, waar de betoging omstreeks 22 uur afsluit met enkele optredens.