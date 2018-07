Trump: 'Ik heb me verkeerd uitgedrukt'

Het Amerikaanse staatshoofd zegt nu dan toch informatie van de inlichtingendiensten omtrent Russische inmenging in de stembusgang te aanvaarden, aldus de conservatieve nieuwszender Fox en andere Amerikaanse media. Hij hamerde ook op zijn 'respect' voor die federale diensten.

De Amerikaanse president zei dat hij zich maandag op een persconferentie in Helsinki verkeerd had uitgedrukt toen hij zei 'geen grond' te zien waarom Moskou zich in 2016 zou hebben ingelaten met de verkiezingen. Tegelijk noemde hij de ontkenning van Poetin 'extreem sterk en krachtig'.

Daarmee had de bewoner van het Witte Huis zich openlijk gekeerd tegen de inschatting van zijn geheime diensten en onderzoeksautoriteiten dat er wel degelijk een Russische inmenging was geweest. Ook had Trump gezegd dat 'beide landen' verantwoordelijk zijn voor hun slechte onderlinge betrekkingen. Trump kreeg bakken kritiek over zich heen, ook van politieke zwaargewichten binnen zijn Republikeinse partij.

Dinsdag zei hij dat hij maandag eigenlijk had willen zeggen geen reden te zien waarom het Rusland niet zou zijn geweest dat verantwoordelijk was voor inmenging. Maar hij had vergeten een negatief woord aan zijn verklaring toe te voegen, waardoor hij ze een tegengestelde betekenis gaf. Tegenover verslaggevers in het Witte Huis herhaalde Trump dat die inmenging geen impact op het resultaat, zijn overwinning, heeft gehad.