Trump: 'Ik ben de minst racistische persoon'

'Ik ben geen racist. Ik ben de minst racistische persoon die jullie ooit zullen interviewen', zei Donald Trump zondagavond tegen reporters bij zijn aankomst op de Trump International Golf Course in Florida, waar een officieel diner doorging. 'Heb je gezien wat verschillende senatoren hebben gezegd over mijn opmerkingen? Die werden nooit gemaakt', ging hij verder. De uitspraak dat hij 'de minst racistische persoon' is, heeft de president al eerder gedaan. Maar dit keer zijn de omstandigheden anders.

Afgelopen donderdag berichtte The Washington Post dat Trump zich tijdens een onderhoud in het Oval Office van het Witte Huis had afgevraagd waarom de Verenigde Staten 'al deze mensen van shithole landen naar hier' zouden halen. Hij had het daarbij over migranten uit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen. Andere media bevestigden het bericht.

Geheugenverlies

Trump zelf ontkende eerst niets, en zou volgens vrienden aan de telefoon prat zijn gegaan op de uitspraken. Een hele batterij aan medestanders verdedigde in tv-uitzendingen de uitspraken van de president.

Een dag later echter liet Trump via Twitter weten dat zijn woorden niet juist waren weergegeven. 'Mijn taal in de vergadering over DACA (de semilegalisatie onder president Obama van migranten die als minderjarigen met hun ouders illegaal het land waren ingekomen, red.) was hard, maar dit is niet de taal die ik gebruikt heb', meldde Trump in een serie tweets.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

De Democratische senator Dick Durbin, die op de vergadering aanwezig was, bevestigde de nieuwsberichten op zijn beurt wel en zei dat hij 'geen enkel woord had gelezen dat niet is gezegd'. Een andere aanwezige, de Republikeinse senator Lindsay Graham, liet aan collega's weten dat de uitspraken waren gedaan en dat hij de president had terechtgewezen, maar wilde dat niet herhalen voor journalisten. Andere Republikeinse aanwezigen dansten rond de vraag en gaven te kennen dat ze zich de uitspraak 'niet meer herinneren' of dat ze de gewraakte woorden 'niet gehoord hebben'.

Volgens Durbin heeft Trump de term 'shithole' meerdere keren in de mond genomen.

Na het bericht in de Washington Post hebben vele Afrikaanse landen, en ook Haïti, boos gereageerd.