Trump hekelt immigratie van 'shithole countries'

De senatoren vroegen aan Trump om beschermingsmaatregelen voor migranten uit die landen te herstellen, door ze op te nemen in de nieuwe wet die de grensmuur met Mexico zou moeten financieren. 'Waarom zouden we al deze mensen van shithole landen naar hier halen?', reageerde de president gefrustreerd volgens bronnen van de Washington Post. Trump zou daarna hebben gezegd dat ze beter mensen van landen zoals Noorwegen zouden binnenlaten.

Afgelopen maandag hief de Amerikaanse regering nog het verblijfsrecht op van zowat 200.000 Salvadoranen die al minstens 17 jaar in de Verenigde Staten leven. Ze hadden een beschermd statuut gekregen na een reeks aardbevingen in 2001 in hun heimat El Salvador. Vorig jaar werden al gelijkaardige statuten voor onder meer Haïtianen, Nicaraguanen en Soedanezen geschrapt.

Cedric Richmond, de voorzitter van de organisatie van de Afro-Amerikaanse Congresleden, reageerde op Twitter op Trumps uitspraak. Die is 'bijkomend bewijs dat zijn Make America Great-agenda eigenlijk een Make America White Again ('Maak Amerika weer wit')-agenda is', luidde het.