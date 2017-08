Trump hekelt beide kampen in Charlottesville-rellen

"Elk verhaal heeft twee kanten", zei president Trump, en voegde toe dat er "veel slechte mensen waren in de andere groep." Daarmee doelde hij waarschijnlijk op de Antifa-demonstranten. Antifa staat voor anti-fascisme en is een radicaal-linkse groep die vaak opduikt bij protesten van de alt right-beweging. Dat heeft eerder tot gewelddadige confrontaties geleid, onder andere in Berkeley in de staat Californie.

Daarnaast zei de president dat er in beide kampen ook 'very fine people' waren. Hij verdedigde de rechtse demonstranten die protesteerden tegen het weghalen van een generaal uit het Confederatie-leger (het zuidelijke leger tijdens de Burgeroorlog van 1861-1865). Hij zei: 'George Washington (de eerste president van de VS, nvdr) had slaven. Gaan we ook alle standbeelden van George Washington weghalen? Weet je wat, prima, jullie herschrijven de geschiedenis.'

De standbeelden en naamgevingen van belangrijke mensen uit de Conferedatie, de elf staten die zich van de Unie afscheidden omdat ze slavernij wilden behouden, ligt erg gevoelig. Progressieve Amerikanen zien de symbolen als racistisch, omdat de burgeroorlog in essentie ging om het behouden de slavernij. Conservatieve Amerikanen zien er eerder een soort politieke ideologie in, die voor soevereiniteit van de staten ten opzichte van de federale overheid staat.

Na afloop van de persconferentie bedankte David Duke, voormalig leider van Ku Klux Klan, de president voor het benoemen van radicaal linkse beweging die aanwezig was bij de rellen. Naast Antifa noemde hij daarbij ook Black Lives Matter, die door veel rechtse conservatieven als gewelddadig gezien worden, ook al is daar geen bewijs voor.

Thank you President Trump for your honesty & courage to tell the truth about #Charlottesville & condemn the leftist terrorists in BLM/Antifa https://t.co/tTESdV4LP0 -- David Duke (@DrDavidDuke) August 15, 2017

Steve Bannon

Verder zei president Trump tijdens de persconferentie onder andere dat Steve Bannon een goed persoon is. 'Ik mag hem en hij is een goede vent. En hij is niet racistisch, dat kan ik je vertellen. Hij is een goed persoon en ik denk dat de pers hem erg oneerlijk behandelt.'

John McCain

De persconferentie stond in het teken van een nieuw infrastructuurplan. Een verslaggever stelde de vraag hoe de president van plan was infrastructuur aan te pakken, als het niet gelukt was de gezondheidszorg te hervormen. 'Dat zul je aan John McCain moeten vragen', antwoordde Trump daarop.