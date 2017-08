Trump heft adviesraden op nadat CEO's massaal opstappen

De Amerikaanse president nam die beslissing nadat tal van CEO's, als gevolg van Trumps reactie op de gebeurtenissen in Charlottesville, hadden beslist om zelf op te stappen.

'In plaats van druk uit toe oefenen op mensen uit de bedrijfswereld in de Manufacturing Council en het Strategy & Policy Forum, zet ik ze allebei stop. Bedankt iedereen!', zo luidt de mededeling op Twitter.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017

Woensdag hadden Inge Thulin (3M) en Denise Morrison (Campbell Soup Company) afzonderlijk al bekendgemaakt dat ze uit de Manufacturing Council stappen. Ze verwezen in hun verklaring naar de reactie van Trump op het geweld in Charlottesville, die niet overeenstemde met de waarden van hun bedrijf. Eerder waren ook al de CEO's van Intel, Merck en Under Armour uit die adviesraad gestapt. De Amerikaanse zender CNBC had even voor Trumps Tweet ook meegedeeld dat nog een andere adviesraad met bedrijfsleiders - het Strategic and Policy Forum - wordt ontbonden. Volgens de zender waren de leden van plan collectief ontslag nemen, omdat dit een grotere impact zou hebben dan het opstappen van een reeks afzonderlijke CEO's.

Trump had dinsdag op Twitter nog verklaard dat 'voor elke CEO die uit de Manufacturing Council stapt, er velen zijn die hun plaats willen innemen.'